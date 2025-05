Dopo la partecipazione al Gran Hermano e al Gran Hermano Duo, con tanto di fugace passaggio al Grande Fratello, Maica Bendedicto adesso sta partecipanto a Los Vecinos De La Casa De Al Lado, un reality in cui alcune coppie convivono in appartamenti trasparenti e possono interagire in un patio comune ma solo in momenti specifici regolati dal programma. Dopo aver svelato un retroscena sulla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (lei e l’ex velina si sono incontrate a Milano alcune settimane fa), la modella murciana a quanto pare ha parlato di Tommaso Franchi (sua vecchia crush) e Mariavittoria Minghetti, coppia nata durante l’ultima edizione del GF.

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso novembre, dopo l’arrivo di Tommaso Franchi nella Casa del Gran Hermano, Maica Benedicto sperava di approfondire la conoscenza con l’idraulico toscano, verso il quale non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse. Tuttavia, il gieffino italiano ha confidato ad alcuni coinquilini spagnoli di non essere interessato a lei, e quando alla modella murciana è stato mostrato il filmato delle parole di Tommaso è scoppiata a piangere.

“Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla, bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo lo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Evidentemente, nonostante siano passati diversi mesi, Maica nutre ancora una certa acredine nei confronti di Tommaso. Non sappiamo esattamente cosa la modella spagnola abbia raccontato, ma nella giornata di ieri due concorrenti di Los Vecinos De La Casa De Al Lado si sono rivolte verso la telecamera facendo il dito medio all’ex gieffino e a Mariavittoria.