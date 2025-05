Maica Benedicto, nota in Italia per aver trascorse alcune ore nella Casa del Grande Fratello (e per il flirt mancato con Tommaso Franchi), sta partecipando a Los Vecinos De La Casa De Al Lado, un reality in cui alcune coppie convivono in appartamenti trasparenti e possono interagire in un patio comune, ma esclusivamente in alcuni momenti specifici regolati dal programma.

Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui Maica rivela che durante un suo recente incontro con Shaila Gatta, avvenuto alcune settimane fa a Milano (clicca QUI per l’articolo), l’ex velina le avrebbe confidato di aver lasciato Lorenzo Spolverato perché aveva intuito che lui era ancora innamorato di Helena Prestes.

Quando Shaila scaricò Lorenzo durante la finale del GF dello scorso 31 marzo, ha in effetti fatto anche un passaggio su Helena, parlando però di ossessione: “Non so come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti [...] Se c’è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte. Se penso che questo non sia un amore sano è perché credo che tu ami una parte di me solo perché ti fa sentire meglio [...] Lorenzo sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”.