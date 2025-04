Incontro a sorpresa tra Shaila Gatta e una sua ex - seppur per brevissimo tempo - coinquilina. L’ex velina, infatti, si è mostrata sui social in compagnia di Maica Benedicto, ex concorrente del Gran Hermano che ha trascorso alcune ore nella Casa del Grande Fratello, salvo poi tornare in Spagna. “E’ venuta Maica a trovarmi, che bellezza”, ha detto la ballerina napoletana in un video che ha condiviso tra le sue Instagram stories. Con loro c'era anche Antonella Fiordelisi.

Durante la sua brevissima permanenza nel reality italiano, la modella murciana si è presa una cotta per Tommaso Franchi, attuale fidanzato di Mariavittoria Minghetti, che a sua volta è volato a Madrid. Tuttavia, una volta arrivato nella Casa spagnola, l’idraulico toscano ha rifilato un due di picche a Maica, che non l’ha presa affatto bene. In queste ore, anche Tommaso si trova a Milano insieme a Mariavittoria. I due ex gieffini, infatti, hanno raggiunto Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Federica Petagna e Michael Castorino per una reunion post GF.

Maica contro Tommaso al Gran Hermano

“Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla, bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo lo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.