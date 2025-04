Ieri sera ha esordito su Canale 5 The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi (clicca QUI per gli ascolti).

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma che si contenderanno la conquista del montepremi che ammonta ad un milione di euro: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e la sorella maggiore Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto. E proprio una delle concorrenti è stata sua malgrado protagonista di un episodio riportato su X (ex Twitter).

Laura Maddaloni, Judoka, personaggio televisivo, insignita due volte con il collare d'oro al merito sportivo, è tornata in un reality dopo la partecipazione L'Isola dei Famosi 16. A quanto pare, la concorrente sarebbe stata vittima di un incidente: “Laura Maddaloni ha involontariamente rotto un contenitore in vetro e si è ferita calpestandolo”, riporta l’account X Tv Italiana. Al momento non risultano né conferme né smentite al riguardo.