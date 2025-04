Negli ultimi giorni erano uscite alcuni indiscrezioni circa una presunta crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis. C'era qualcuno che sosteneva che il loro rapporto si sarebbe incrinato durante una vacanzaalle Maldive, mentre, stando ad altri rumor, quel viaggio sarebbe stato da sogno e la crisi sarebbe nata una volta rientrati in Italia. Tuttavia, la nota influencer ha detto che non esiste nessuna crisi, e che lei e il trapper romano sarebbero felici insieme.

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo aveva scritto che il viaggio alle Maldive non è stata soltanto una vacanza, ma una trasferta di lavoro per promuovere alcuni brand di cui sono testimonial. Lo stesso giornalista ha aggiunto che alcune persone vicine alla coppia hanno descritto il rapporto tra i due altalenante, anche per colpa della recente indagine per rissa in cui è stato coinvolto Tony Effe.

Giulia De Lellis smentisce la crisi con Tony Effe

Giulia De Lellis è intervenuta sui social per smentire le voci. Approfittando di un commento di un follower che le chiedeva in modo diretto se stesse ancora con Tony Effe, l’influencer ha risposto in modo chiaro e netto: “Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Io li lascio fare mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre raccapricciante e fuori da ogni logica umana”. Per rafforzare il concetto, la De Lellis ha sottolineato come “Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri non sarebbero davvero i nostri amici”. Infine, il suo messaggio si è chiuso con un invito a non farsi confondere dalla cattiveria delle persone.

"Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe"

Ma non è tutto. Perché stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, Giulia De Lellis sarebbe incinta di Tony Effe: “Quella nata come mossa di agenzie con divertimento annesso ,sta prendendo una piega del tutto inaspettata - ha scritto l’esperto di gossip -. Eh si, Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe. Del tutto inaspettato, soprattutto da loro. Ad ogni modo un bimbo è sempre una notizia bellissima. Lo annunceranno il mese prossimo”.