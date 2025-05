Nella giornata di ieri, Angelo Famao ha annunciato il suo ritiro da L’Isola dei Famosi a soli tre giorni dall’inizio del reality show. Ma il cantante neomelodico non potrebbe essere l’unico a lasciare l’Honduras. Durante il secondo giorno a Cayo Cochinos, infatti, Antonella Mosetti ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. L’ex gieffina ha ripensato a suo padre, scomparso cinque mesi fa: “Non sto bene e non so cosa fare adesso. Mi manca molto mio padre qua, qui mi manca ancora di più che nella mia città. Lui è morto da poco, quindi non so, pensavo di stare meglio qui e invece è tutto peggiorato. Siamo privati di tantissime cose. Già arrivi provato e un po’ scarico fisicamente e mentalmente e quindi è ancora più dura accettare dei dolori su cui stavo lavorando da tempo. Ho capito che mi ci vuole del tempo e adesso non ce la sto facendo”.

I compagni di avventura le hanno consigliato di dormirci su, ma la notte non è servita a molto, visto che al terzo giorno Antonella ha avuto una nuova crisi: “Sono arrivata a L’Isola provando a elaborare il mio dolore, con la malattia di mio padre che è durata tre anni, io ho sofferto molto in tutto quel tempo. Per me mio padre non era un papà normale, era il mio gemello. Stando qui, non dormendo la notte, con gli animalacci addosso, la fame, non dormo… e sono toppi anni che sto male”.

Subito dopo, la Mosetti ha comunicato agli altri naufraghi la volontà di abbandonare il programma ,ed ha distribuito loro i suoi averi, tra costumi, magliette e sacchi. La naufraga cambierà idea o deciderà di ritirarsi?