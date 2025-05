A distanza di soli tre giorni dallo sbarco in Honduras, un concorrente de L’Isola dei Famosi ha deciso di ritirarsi. Si tratta del cantante neomelodico Angelo Famao, che ha spiegato i motivi della sua decisione alle telecamere del reality show.

“Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto. Però purtroppo le cose non sono andate come previsto e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido, per niente. Non mangio da giorni, non dormo da giorni. Tra l’altro qui sembra che tutti gli animali ce l’abbiano con me. Anche tutte le vicende che sono successe… io mi sono sempre tenuto lontano da tutto quello che è successo. Basta, ho deciso di lasciare l’isola. Teresanna ha addirittura ipotizzato che l’accendino sia stato messo sulla spiaggia dalla produzione per tentarli: ‘E se invece l’hanno portato loro e l’hanno buttato sulla spiaggia come tentazione? Ma allora com’è apparso? Per opera dello Spirito Santo? Da dove esce questo accendino?’”.

