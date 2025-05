Maria De Filippi è alle prese con i preparativi per la finale di Amici 24 e con la chiusura dell’attuale stagione di Uomini e Donne. A breve, la conduttrice dovrà occuparsi anche della nuova edizione di Temptation Island, che quest’anno traslocarà dalla Sardegna alla Calabria. Adesso, l’attesa è tutta per scoprire chi sarà la scelta di Gianmarco Steri, e a fine maggio andrà in archivio questa stagione del dating show di Canale 5, che tornerà il prossimo settembre con nuovi troni. E su uno di questi potrebbe sedersi un personaggio noto.

Stando a quello che ha rivelato Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi vorrebbe Francesca Tocca come prossima tronista di Uomini e Donne. La ballerina ha già lavorato per la De Filippi ad Amici, così come il suo ex compagno, Raimondo Todaro: “Anche Maria De Filippi – che sta per portare a termine il serale di Amici mentre già prepara Temptation island – pensa alla prossima stagione de suo dating show. Chi metterà sul trono over? Maria vuole sul trono l’ex di Todaro. Infatti pare proprio che tra le favorite ci sia Francesca Tocca. La ballerina è tornata single dopo l’addio a Raimondo Todaro, ed è così bella da assicurare il pieno di corteggiatori e di ascolti. Lei accetterà?”.

Signoretti è stato il primo ad annunciare il trono di Tina Cipollari, e adesso ha rivelato che la stessa proposta sarebbe stata fatta anche a Gianni Sperti, che però ha rifiutato.