The Couple è stato chiuso per via degli ascolti bassi (e per volontà di Pier Silvio Berlusconi), e la diretta si è interrotta mentre alcuni concorrenti stavano chiacchierando in cucina. Ovviamente, non è stato possibile assistere al momento esatto in cui gli autori hanno comunicato alle coppie che il programma era finito.

“Come ho capito che qualcosa non andava? Quando hanno cambiato il giorno della trasmissione. Prima no. Sei dentro una bolla, dentro una reale gabbia dorata e sei costretto a pensare, a fare i conti con i tuoi mostri, con tutta la tua vita - ha raccontato Brigitta Boccoli al Fatto Quotidiano -. Non avevamo alcuna percezione di quello che andava in onda, non capivamo l’andamento della trasmissione”.

Brigitta ha poi aggiunto: “Come lo abbiamo scoperto? Convocati in confessionale e poi accompagnati in redazione. Ci è preso un colpo. ‘Mi sa che è morto qualcuno’ ci siamo detti’. A quel punto ci hanno spiegato la questione. Ed è stato turbante. Nel frattempo guardavamo il papa affacciarsi su San Pietro. Antonino era felicissimo: ha iniziato a sparare parolacce per verificare lo spegnimento delle telecamere”.

The Couple, ecco come i concorrenti hanno scoperto della chiusura

Benedicta Boccoli, durante una diretta su Instagram, ha invece raccontato: “Ci hanno chiamato in Confessionale e ci hanno detto che dovevamo uscire, noi ci siamo spaventate perché pensavamo fosse successo qualcosa di grave a casa. Dopo ci hanno portate in redazione e con calma ci hanno spiegato che il programma doveva essere chiuso e ci hanno messo davanti la televisione a vedere l’elezione del Papa. Noi siamo rimaste un po’ perplesse. Hanno chiamato una coppia alla volta e siamo usciti là in redazione, in cortile, dove c’erano tutti. Dopo siamo tornati in casa per fare le valigie, io mi sono rubata tre patate da portare a casa perché avevo il frigo vuoto”.