The Couple ha chiuso improvvisamente per una “precisa volontà di Pier Silvio Berlusconi”. A rivelarlo è stato Fanpage: “Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito l’evoluzione del programma, non soltanto per gli ascolti poco soddisfacenti, quanto anche per un giudizio più profondo sul prodotto nel suo complesso - si legge sul portale -. La chiusura di The Couple è un argomento che sta interessando più del programma stesso e dopo aver visto come i concorrenti hanno scoperto della sospensione (il video lo trovate sotto), in questo articolo vi riporto cosa pensava Pier Silvio Berlusconi del programma. I meccanismi relazionali, che avrebbero dovuto essere il cuore del format, avrebbero mostrato pari debolezza di giochi e prove, lontane dalle aspettative di un reality game da prime time.

Nei corridoi si vocifera che queste decisioni prese sul campo sarebbero speculari al desiderio aziendale di non vedere produzioni tv copia e incolla, con idee sul tavolo che corrispondano a una maggiore qualità esecutiva, prodotti coerenti con la visione editoriale appunto”.

Brigitta Boccoli ha poi rivelato a Il Fatto Quotidiano come hanno scoperto della chiusura di The Couple: “Come lo abbiamo scoperto? Convocati in confessionale e poi accompagnati in redazione. Ci è preso un colpo. ‘Mi sa che è morto qualcuno’ ci siamo detti'. A quel punto ci hanno spiegato la questione. Ed è stato turbante. Nel frattempo guardavamo il papa affacciarsi su San Pietro. Antonino era felicissimo: ha iniziato a sparare parolacce per verificare lo spegnimento delle telecamere”.