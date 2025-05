Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, si è verificato un acceso confronto tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Confronto che è proseguito anche il giorno dopo, quando l’ex vippona ha fatto alcune precisazioni all’ex letterina: “Ma capisci l’italiano? Hai iniziato tu a parlare male di me alle mie spalle quando stavamo in Palapa. Grazie al cavolo che non stai più in televisione da una vita. Non ho voglia di rompermi i cogl10ni con una come te, manco a Roma ti ho mai considerato, figuriamoci qua. Poraccia. Perdo solo tempo, fai finta di voler chiarire, ma non c’è dialogo. Hai provato a chiarire con me, ma in realtà è stato l’ennesimo attacco. Io sono di pancia, te no”.

Alessia ha provato a smorzare i toni, ma Antonella non ha indietreggiato: “Non ti attaccare a quello che vedi sui social, la figuraccia della scroccona la stai facendo tu. Tu butti il sasso e nascondi la mano, sei cattiva, sei una donna cattiva. Spari m*rda contro chi ti aiuta. Sei una finta. Non ti ho mai voluto vedere neanche a Roma! Eri l’amica del mio ex marito, andavi a giro con lui, tanto la verità uscirà fuori non ti preoccupare. Puoi fare tutti i giochini che vuoi, io confido nel tempo. Non mi sono sbagliata trent’anni fa con te, non mi sono sbagliata oggi: questo è quello che sento a pelle! Vuoi fare la f1ga, ma non lo sei”.

La Fabiani ha preferito non rispondere, e la Mosetti si è poi sfogata con Patrizia Rossetti: “Già qui è difficile, poi questa qui mi rompe le pa**e, io ora sbrocco. Non devo incavolarmi? Ma si può sentire una che provoca così? Vorrei vedere se lo dicesse ad altri. Deve smetterla subito”.