Ieri sera ha debuttato la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e durante la prima puntata si è già verificata uno scontro accesissimo tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Le due showgirl, infatti, si sono frequentate in questi anni, e poco prima della partenza per l’Honduras, l’ex “Letterina” avrebbe più volte chiesto aiuto all’ex gieffina. Tuttavia, al momento di scegliere chi salvare, Alessia Fabiani ha preferito fare il nome di Cristina Plevani, lasciando Antonella Mosetti (poi salvata da Patrizia Rossetti) a rischio eliminazione.

La Mosetti non ha però dimenticato il mancato salvataggio e si è vendicata nominando Alessia durante la diretta in Palapa. “Nomino Alessia perché se fosse dipeso da lei il salvataggio di oggi mi avrebbe rispedito in Italia. Questo dopo tanti anni di frequentazioni. E in questo mese l’ho pure aiutata moltissimo. Ci sono rimasta male. A quanto pare lei ha voglia di vincere a tutti i costi. Ovviamente non me ne frega niente, neanche discuterò, farò la mia isola serenamente perché sono una signora”. Tuttavia, poco dopo le due si sono scontrate.

“Capisco che vuoi tornare in auge, però non usare noi, con tutti i favori che ti facciamo - ha sbottato Antonella Mosetti contro Alessia Fabiani -. Nominaci, chissenefrega. Mantieni quello che ci eravamo dette? Eh, avoglia. La convinzione è l’ultima a morire”. A quel punto, Veronica Gentili ha provato a fare chiarezza e la Mosetti ha aggiunto: “Io pensavo di essere d’aiuto a questa persona, me l’aveva fatto capire in questo mese antecedente all’Isola. Poi arrivo qui, mi aspettavo che mi salvasse e invece non lo ha fatto. Il tempo dirà chi sei cara Alessia. Fai passare una cosa ignobile a dire che ho sbagliato io, mi sembra un’assurdità. Poi se ne parlerà. Ma tu comunque sei pazza, non stai bene, capisco che soffri un po’ però non puoi far passare queste cose così. L’avete visto a casa? Follia. Iniziamo bene! Follia pura. Va beh, siamo entrati e giustamente sta facendo strategia, cosa che io non ho mai fatto né nei reality né nella vita. Magari quando eravamo in Italia faceva finta che le stessi simpatica”.

Alessia si è così giustificata: “Da quando siamo arrivate tu neanche mi hai più guardato, non hai mai dormito con me. Antonella mi hai fatto un voltafaccia nominandomi, io non ti ho nominata. Ho salvato Cristina Plevani perché in questi giorni si è comportata meglio”.