Alessandro Basciano ha fornito la sua versione dei fatti sulla vicenda giudiziaria che lo vede accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Una sentenza della Cassazione ha imposto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, e a Le Iene il dj ligure ha rivolto pesanti accuse anche alla madre dell’influencer.

Alessandro Basciano, il testo dei vocali inviati a Sophie Codegoni: "Tr**a che non sei altro"

Alessandro Basciano ha rilasciato un'intervista a Stefano Corti per Le Iene. L'inviato del programma di Italia 1 gli ha chiesto conto di un episodio denunciato da Sophie Codegoni e che risalirebbe al 22 settembre scorso. L'influencer doveva presenziare a un evento in occasione della Fashion Week: Basciano avrebbe insistito per accompagnarla, ma lei gli avrebbe detto che non era possibile perché si trattava di un evento di lavoro e la decisione non dipendeva da lei. Da lì, l’ex vippone l'ha insultata pesantemente. Stefano Corti ha letto il testo dei vocali: “Tr**a che non sei altro. Bastard* con tutto quello che mi hai fatto penare devi morire. Fai schifo. Mer**, ce**a che non sei altro. Fai la zoc**la in giro. Sai solo fare la fenomena. Sei una tr**a, ti piace solo fare la mig**tta in giro. Mi hai rotto il ca**o. Non ti voglio più vedere, carogna che non sei altro. Maledetta, hai fatto di tutto e di più. Devi morire".

Poi, Basciano avrebbe inviato altri messaggi dello stesso tenore: "Devi morire. Rispondi perché finisce male. A me per il c*lo non mi prendi. Rispondimi immediatamente, finisce male. Bugiarda, ora scoppia un macello, schifosa. Infame, la donna è tr**a”.

Chiamato a commentare questi insulti totalmente inaccettabili, Basciano ha replicato: “Non mi fare le morali, voglio vedere se uno litiga…se non si mandano a fare in c**o tra marito e moglie. O gli dà della zocc**a nel momento in cui sono in crisi o magari è stata beccata… Allora, che sia sbagliato, è tutto sbagliato. È sbagliata l'educazione e anche il linguaggio. Ne siamo consapevoli. Però c'è gente che si lancia i piatti. Noi non siamo mai arrivati a questo punto. Il linguaggio è esagerato”.

Poi, ha aggiunto che le cose non starebbero come ha raccontate da Sophie. Basciano, infatti, sostiene che la sua ex lo abbia invitato all'evento e, la sera prima, nonostante fossero in crisi, avrebbero preso un appartamento e avrebbero condiviso dei momenti di intimità. Il giorno dopo, tuttavia, la Codegoni si sarebbe comunque recata all'evento da sola.

Basciano: "Sophie mi ha lanciato un caricatore, c'era sangue ovunque"

Alessandro Basciano ha poi rivolto delle accuse alla sua ex compagna: “Si parla della mia violenza verbale, ma la violenza psicologica che mi è stata fatta da un anno a questa parte? Siamo stati a Parigi, abbiamo fatto l'amore e poi cinque giorni dopo è andata a Verissimo e ha detto che siamo solo due genitori, una coppia separata. Ho i messaggi in cui mi dice ‘Ti amo’, chi sono il giullare di turno? Devo subire le cose? Mi tieni nascosto dentro l'armadio?’". Poi, ha sostenuto che Sophie gli abbia lanciato il caricatore di una sigaretta elettronica: “Mi ha tirato in testa il caricatore. Abbiamo chiamato l'ambulanza, c'era sangue ovunque. Era un rapporto tossico a tutti gli effetti”.

Alessandro Basciano, le gravi accuse alla madre di Sophie Codegoni

Infine, Basciano ha rivolto gravissime accuse alla madre di Sophie, Valeria Pasciuti, di cui dovrà ovviamente assumersi la responsabilità: “La madre di Sophie ha una denuncia da parte mia perché voleva farmi ammazzare di botte. Con tanto di prove e di chat delle persone che poi sono venute da me, che non fanno questo di mestiere, sono amicizie comuni che mi hanno preso da parte e mi hanno detto: ‘Ci avrebbe pagato fior di quattrini pur di levarti dalle pa**e’. Questo di recente. È tutto documentato. Ci sono le chat e i testimoni”.