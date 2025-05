Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di una presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nei giorni scorsi, il settimanale Chi ha rivelato che l’influencer argentina e il marito avrebbero trascorso le vacanze pasquali separati.

““È bastato un silenzio social più lungo del solito per accendere i riflettori su una delle coppie più amate (e chiacchierate) del mondo dello spettacolo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due innamorati che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora hanno fatto sognare i fan con la loro love story travolgente e sempre molto social. Ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi incrinato”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“I fan hanno iniziato a notare un'assenza sospetta: niente stories, niente selfie romantici, nessuna dedica sdolcinata. Il silenzio ha fatto rumore e ha dato adito alle ipotesi più disparate. Si è parlato di una lite furiosa, con un possibile coinvolgimento anche di Belen Rodriguez. A infiammare il tutto, un dettaglio: pare che ‘Belu’ avesse smesso di seguire Ignazio sui social (anche se attualmente i due si seguono ancora a vicenda su Instagram). Come se non bastasse, Cecilia e Ignazio hanno passato le vacanze di Pasqua in luoghi differenti”.

Cecilia Rodriguez è stata ospite di Storie Oltre le Stories, il nuovo podcast di Valentina Ferragni. L’ex vippona, oltre a ricordare le sue esperienze nei reality show ai quali ha partecipato negli anni passati, ha parlato di Ignazio Moser: “È l’amore della mia vita. Ora in questo momento sono molto felice”. Tuttavia c’è un ma. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, infatti, questa puntata del podcast sarebbe stata registrata a marzo, molto prima della presunta scoperta di un tradimento da parte di lui. Da diverso tempo a questa parte, né Cecilia né Ignazio appaiono insieme sui social, avvalorando l’ipotesi di una possibile crisi. Ad ogni modo, Rosica ha ribadito in maniera indiretta che Cecilia sarebbe incinta, voce che circola sul web ormai da diversi mesi.