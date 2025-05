Cecilia Rodriguez è stata ospite della prima puntata di Storie Oltre le Stories, il nuovo podcast di Valentina Ferragni. L’influencer argentina ha parlato del suo arrivo in Italia e di sua sorella Belen Rodriguez: “Ho raggiunto mia sorella in Italia quando avevo 18 anni, ero venuta per stare una settimana, ma poi sono rimasta, anche se non era la mia intenzione rimanere qua a vivere, non volevo imparare una nuova lingua e crearmi un nuovo mondo. All’inizio è stato difficile”.

Durante periodo, grazie alla popolarità di Belen, la tv ha iniziato a interessarsi a Cecilia. “Io non mi sono mai messa a paragone con mia sorella, sono sempre state le altre persone che ci hanno messo a confronto. Come a dovere trovare chi fosse la migliore tra di noi, come se dovessimo fare un duello, come se dovesse uscire una vincitrice. Ma no. Lei canta, balla, recita, presenta, io no. Ma non ho mai voluto far quello, per quello non mi sono mai messa a paragone perché non ho mai voluto far quello. Poi mi è capitato di fare una cosa simile, non lavorare in tv perché io non ho mai lavorato in tv tranne qualche partecipazione, reality. Poi sì ho fatto un programma ma ho capito che non è il mio. L’ho sempre saputo e non l’ho mai cercato. Però la gente ha sempre messo a paragone dicendomi: ‘Tua sorella canta, devi cantare anche tu’. Ma no. Cioè se mi volete prendere mi prendete perché sono io”. Cecilia ha poi svelato di aver fatto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip proprio per farsi conoscere ed uscire dall'ombra di sua sorella.

Cecilia Rodriguez e l'esperienza al GF Vip

Nel corso dell’intervista, Cecilia ha ricordato anche l’esperienza al GF Vip: “Al Grande Fratello Vip ho scioccato i miei genitori. Erano sconvolti. Quando ho lasciato il mio fidanzato hanno pensato ‘questa è impazzita’, ma io ho semplicemente cercato di essere me stessa. Ho fatto anche quel reality per farmi conoscere e per guadagnare. Lì sono stata me stessa, ho vissuto come se quella fosse casa mia. Per come sono fatta io lo avrei lasciato una volta finito il reality, ma non ce l’ho fatta perché doveva andare così… Anche Jeremias mi ha detto ‘ma cosa stai facendo?’. Ma alla fine ho fatto di testa mia ed è andata bene così”.