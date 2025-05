Durante l’ultima edizione del Grande Fratello andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi, concorrenti e appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno dovuto fare i conti con l’ingerenza continua dei fandom tossici, in particolare di quello di Zeudi Di Palma (le cosiddette Zelena/Zeudiners) che, utilizzando bot, VPN e rubando indirizzi mail dal dark web, hanno alterato costantemente gli esiti del televoto. Ma non è tutto.

Nel corso di questo primo mese post reality, alcune delle sostenitrici della Miss Italia hanno provato a sabotare in tutti i modi Helena Prestes (rea di aver messo fine alla ship saffica con Zeudi) boicottando i brand con i quali la modella brasiliana aveva stretto una collaborazione o comprandole followers falsi su Instagram con l’obiettivo di pregiudicarne l’account.

Pamela Petrarolo, le sue figlie minacciate dai fan di Zeudi Di Palma

Ma non finisce di certo qui. Due giorni fa, infatti, Pamela Petrarolo ha pubblicato tra le sue Instagram stories alcuni messaggi che le sono arrivati da alcuni fan della Di Palma. In uno in particolare, sono riportate minacce esplicite a due delle figlie dell’ex volto di Non è la Rai: “Le reti sono pericolose e potresti imbatterti in persone come me che faranno del male a tua figlia Alice e ad Angie (Angelica, ndr) con energia negativa e non morirai felice, lo giuro. Smettila di fare il mendicante parlando male delle persone. Che bisogno ha Alice di ricevere energia negativa da tutto il mondo solo perché sua madre, che chiede l’elemosina, parla male di persone che non hanno parlato male di lei?”.

Dopo aver reso pubbliche le minacce alle sue figlie, Pamela Petrarolo ha annunciato che presto tornerà a parlare della questione relativa al fandom di Zeudi Di Palma in una nuova puntata de L’Angolo di Malala: “Questo è solo un briciolo di tutta la melma che mi prendo da giorni. E mi chiedo: perché non si può mai commentare una persona che ha partecipato ad un reality (in maniera tra l'altro civile) e non si può esprimere un'opinione libera senza essere minacciata, aggredita e tanto altro? Cosa c'è dietro questo movimento d'odio e al silenzio della beniamina di questa gente matta? Una risposta c'è. E io sono pronta a non farmi fermare da questi individui. Al prossimo Angolo di Malala ne parleremo seriamente. Buona giornata amici”.

Zeudi Di Palma rompe il silenzio sul suo fandom

Nelle ultime ore, la Miss Italia è intervenuta sul suo fandom: “A parte il fatto che io sono contentissima delle mie fan. In primis perché hanno fatto un sacco di donazioni pazzesche per Gaza, tante iniziative su altri argomenti delicati. Domani mia madre si incontrerà con delle mie fan a Scampia perché hanno fatto delle donazioni presso diverse associazioni. Hanno fatto tante belle cose quindi sono molto fiera del mio fandom. Se ne dicono diverse sul mio fandom ma soltanto per screditare perché la maggior parte del mio fandom è molto tranquillo, anzi, penso che solo il mio fandom ha fatto queste donazioni. Sono molto grata del mio fandom aldilà delle critiche che riceve. Alla fine vogliono vedere sempre il marcio, io sono molto contenta di voi”.