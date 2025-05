Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati due dei protagonisti assoluti della passata edizione del Grande Fratello. Dopo la rottura a Temptation Island, l’influencer campana e l’imprenditore rietino si sono ritrovati tra le mura della Casa più spiata d’Italia e, al termine del reality show, hanno deciso di tornare ad essere ufficialmente una coppia. Tuttavia, lo scorso agosto hanno annunciato la fine della loro relazione, e da quel momento le loro strade si sono definitivamente separate.

Perla si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare a tempo pieno come influencer, mentre Mirko ha intrapreso la strada della recitazione, iscrivendosi ad una accademia a Roma. Proprio qui, l’ex gieffino ha conosciuto Silvia Ghio, sua attuale fidanzata (clicca QUI per l'articolo).

“Con Silvia ci siamo conosciuti il primo giorno di Accademia”, ha raccontato Mirko. Mentre a chi gli ha chiesto se non si sentisse in dovere di dare una spiegazione a chi lo ha seguito per mesi, ha così risposto: “Prendendo in considerazione gli ultimi 8 mesi, chi mi segue con affetto e stima sa che non ci sono spiegazioni da dare perché ho sempre tenuto un atteggiamento del tutto coerente”.

Nel frattempo, ieri sera Mirko – grande tifoso interista – è andato allo stadio Meazza di Milano per assistere alla semifinale di Champions League che ha decretato l’accesso dei nerazzurri alla finalissima del prossimo 31 maggio grazie ad un rocambolesco 4-3 contro il Barcelona. Con lui c’era anche Silvia, e i due si sono immortalati poco prima dell’inizio del match. Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, ha condiviso lo scatto tra le sue Instagram stories, rivelando che Brunetti e la Ghio avrebbero intenzione di “mettere su famiglia”.