Continua a tenere banco la vicenda giudiziaria che vede protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, quest’ultima condannata ad un anno e otto mesi – con pena sospesa – per stalking nei confronti dell’ex fidanzato. Nelle ultime ore, Clarissa Selassiè è tornata a difendere sua sorella dalle accuse. L’ex vippona ha annunciato – attraverso un post su X – che presto farà nuove scottanti rivelazioni sull’intera vicenda.

“Per ora è venuta a galla solo la superficie, ma la verità uscirà tutta, per filo e per segno. E quando uscirà, si vedrà il danno profondo che è stato inflitto a livello umano emotivo e morale non solo a noi famiglia, ma anche e soprattutto a Lulù. Chi sceglie di credere al contrario è cieco, ignorante e privo di qualsiasi valore.

Ormai è quasi un appuntamento settimanale ci divertiamo troppo con voi prossima room molto importante la facciamo giovedì sera circa intorno alle 22,00. Vogliono zittire ma qui la verità esce tutta per filo e per segno”.

Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè hanno replicato alle parole di Manuel, chiedendo anche il diritto di replica dopo le sue dichiarazioni a Verissimo. In attesa di scoprire se Silvia Toffanin darà modo di parlare anche alle tre ex vippone, nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia si è occupato della vicenda nel corso di 100X100 Parpiglia, in onda su Studio 100. Il legale della Selassiè ha dichiarato che le sorelle potrebbero anche denunciare Bortuzzo: “Se Clarissa, Lulù e Jessica prenderanno dei provvedimenti legali dopo le dichiarazioni che Manuel Bortuzzo ha rilasciato a Verissimo? Ne hanno sicuramente diritto, perché è stato attribuito loro dei fatti determinati e gli estremi per la diffamazione ci sono tutti. Poi è una valutazione personale che faranno le ragazze insieme a noi legali, però visto che è stato raccontato un fatto mai avvenuto, davanti a milioni di persone, ci sono gli estremi. Se loro vorranno agire avranno la loro difesa alle spalle”.

Subito dopo l’intervento dell’avvocato, Parpiglia ha rivelato che Jessica, Lulù e Clarissa hanno intenzione di denunciare Manuel: “Ci stanno seguendo le ragazze. Mi ha scritto Jessica e mi ha detto che loro denunceranno. Quindi alla domanda di prima fatta all’avvocato, abbiamo una risposta. Probabilmente denunceranno con un altro avvocato dello stesso studio, ma loro denunceranno”