Mirko Brunetti è uscito definitivamente allo scoperto e ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata, Silvia Ghio, ai suoi follower, circostanza che non è piaciuta ai fan di Perla Vatiero e in particolare ai Perletti, che mai si sono rassegnati alla fine della storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

Già negli scorsi mesi, l’imprenditore rietino era stato avvistato in compagnia della nuova partner, e al riguardo l’influencer campana aveva detto: “Che effetto mi ha fatto sapere che ha voltato pagina? Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro”.

Dal canto suo, Perla Vatiero è single, nonostante in questi mesi si sia parlato con insistenza di un presunto flirt con Alessio Falsone, smentito da entrambi.

“Mi fate mille domande inerenti a come va con Alessio… Raga, non vi rispondo. Io rispondo a tutto, ma questi sono argomenti che non mi interessano – aveva detto Perla durante una diretta su Instagram -. Non devo giustificarmi né tantomeno rispondere, perché parliamo di cose…. Insinuate cose che non esistono. Tra l’altro, non vi risponderò mai, potete farmi tutte le domande che volete su Alessio, su Mirko, o su chiunque altro voi avete pensiate io stia frequentando in questo periodo, non vi risponderò mai. Dovete comunque capire che io ho una mia vita privata, quindi tante cose saranno anche fatti miei, basta, smettetela. Questa è ossessione”.

“Faccio questo piccolo monologo per mettere i punti sulle I in merito alla festa di Maddaloni - era sbottato Alessio -. Mi sono arrivate centinaia di domande, anche di bassissimo livello […] A prescindere da qualsiasi cosa io avessi voluto fare o dire, e che vorrò in futuro fare o dire con qualsiasi persona nel mondo, ma secondo voi io da chi mi devo nascondere? Io non ho padroni. L’unico parere che per me conta è quello della mia famiglia, di tutto il resto del mondo me ne sbatto i cog***ni! Cioè, del parere delle Perliners (fan di Perla, ndr), degli Anilessio (fan dell’ex coppia formata da Alessio e Anita, ndr) io me ne sbatto i cog***ni! Con Perla non c’è stato nulla e non ci sarà mai nulla. Se avessi voluto provarci con Perla lo avrei fatto senza problemi, perché non me ne fo**e un ca**o di quello che pensa la gente”.