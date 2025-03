Per circa due settimane, ovvero il periodo della loro rottura, Shaila Gatta ne ha dette di ogni su Lorenzo Spolverato, dandogli dell’egoista, narcisista e egoriferito e interessato esclusivamente alle dinamiche del Grande Fratello. Tuttavia, dopo il bacio in giardino (che Stefania Orlando ha definito una “gastroscopia”), l’ex velina e il modello milanese hanno scelto di tornare insieme. Nei giorni scorsi, Biagio D’Anelli ha rivelato di aver saputo da un amico di Shaila che quest’ultima vorrebbe lasciare Lorenzo dopo la finale del GF, e adesso anche Grazia Sambruna ha confermato a 361 Lounge quando detto dall’esperto di gossip ed ex gieffino.

“Ho uno scoop proprio su Shaila e Lorenzo. Tutti si staranno chiedendo, ma alla fine, dopo il Grande Fratello, quando lui fra una settimana uscirà, staranno insieme, non staranno insieme? Un uccellino mi è venuto a dire, che Shaila ha già fatto sapere la sua posizione telefonicamente. Appena uscita dalla casa Shaila ha detto, ‘troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’. Parlando di Lorenzo, e non ha usato il termine ragazzo, ha usato un dispregiativo, un termine non positivo che non starò certo più a ripetere”.

E della possibile fine della storia tra Shaila e Lorenzo ne ha parlato anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5: “Questa potrebbe essere la rottura. Avete visto che Shaila non lo segue su Instagram? Avrà capito qualcosa anche lei”. Patrizia Groppelli ha rincarato la dose: “Sai cosa succederà? Non solo lui non vincerà, ma quando uscirà non ritroverà Shaila, al massimo la troverà con un altro”.