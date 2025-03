Aleggiano nuove nubi sul passato di Chiara Cainelli. Figlia di papà tedesco e mamma boliviana, ha un fratello gemello di nome Stefano. La 25enne, concorrente del Grande Fratello, nel 2017 ha vinto il titolo di Miss Trento. Pochi anni dopo, nella stagione televisiva 2019/2020, ha preso parte al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Corteggiò Carlo Pietropoli, ex tronista che decise di lasciare il programma con l'allora corteggiatrice Cecilia Zagarrigo.

Nel corso di questi mesi, Chiara Cainelli ha più volte parlato del suo passato, dicendo di lavorare anche al mercato. Al riguardo, nelle ultime ore Biagio D’Anelli ha svelato alcuni aspetti relativi proprio alla professione della gieffina. L’esperto di gossip ha messo in dubbio la veridicità delle affermazioni della fidanzata di Alfonso D’Apice, pubblicando anche alcune sue foto durante le serate in discoteca come ragazza immagine.

“Mi è arrivata una sequenza di foto di Chiara che fa la ragazza immagine in tutti questi anni in giro per l’Italia. Non c’è niente di male, però se per tre anni consecutivi ha lavorato come ragazza immagine, e ho avuto le prove certe perché ho interagito con delle persone, e ha finito di lavorare alle 7 di mattina, dal giovedì alla domenica, quando andava ai mercati? Quando vendeva nelle bancarelle, lo possiamo sapere?”.