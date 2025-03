Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello, Tommaso Franchi ha deciso di fare un po’ di “pulizie di primavera”, smettendo di seguire su Instagram alcuni ex coinquilini. Ma non solo. L’idraulico toscano ha cancellato dal suo feed tutti i post relativi alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, e ha persino unfollowato Alfonso Signorini, che nel corso della puntata di lunedì 24 marzo gli ha chiesto spiegazioni.

Ospite a Casa Chi, Tommaso Franchi ha confessato perché ha deciso di non seguire più Signorini su Instagram. Non solo, il fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha anche rivelato di essere molto deluso da Giglio, che al GF era un suo amico, ma una che una volta uscito dalla Casa il ha visto alcune clip in cui il parrucchiere romagnolo avrebbe sparlato di lui.

Tommaso Franchi a Casa Chi: "Giglio mi ha deluso"

“Se è vero che mi stanno tutti sulle scatole compreso Signorini e che per questo ho tolto il segui su Instagram? Diciamo che è incredibile come anche piccole mosse e piccoli dettagli abbiano generato questo chiacchiericcio. Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti. Lì ci stavo insieme perché eravamo chiusi, ma adesso seguo le persone a cui tengo e con cui stavo bene anche nel contesto del programma. Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta. Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco. Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri. Adesso tengo solo chi conosco e quelli a cui tengo.

Però penso che non sia un segui sui social che può fare la differenza, anche in un rapporto. Come mai non ho accolto Giglio? Dentro la casa ci trovavamo bene. Quello che non sapevo era tutto quello che durante tutte queste settimane diceva di me alle spalle. Quindi lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta così. Giglio ha detto tante cose, però io non le sapevo. Le cose uno le scopre quando esce, io ho tratto le mie conclusioni adesso che sono uscito. Ok che sei in televisione e vuoi esprimere la tua opinione, però ha detto cose che non erano le stesse che diceva davanti a me. Però poi ognuno fa quello che vuole”.