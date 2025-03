Manca meno di una settimana alla finalissima della diciottesima edizione del Grande Fratello, in programma per lunedì 31 marzo 2025. Fino alla scorsa settimana, i bookmaker davano per favorita Zeudi Di Palma, seguita da Tommaso Franchi e Helena Prestes, quasi a pari merito con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Ovviamente le cose sono cambiate in maniera drastica, anche perché Tommaso e Javier sono stati eliminati nel corso delle ultime due puntate.

Chi sarà allora a vincere il GF secondo gli scommettitori? Zeudi mantiene una buona posizione, ma non è più la favorita (probabilmente anche in virtù delle percentuali non più clamorose che le Zelena hanno fatto avere a Chiara Cainelli in semifinale). Secondo i maggiori siti di scommesse, a portare a casa il montepremi finale sarà Helena Prestes, mentre il secondo posto dovrebbe andare a Zeudi Di Palma. Sono salite le quote di Jessica Morlacchi, che adesso un po’ ovunque è al pari di Lorenzo Spolverato: sono loro due a contendersi il terzo posto. Fuori dai giochi, invece, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, che attualmente si trovano al televoto. Chi delle due otterrà più voti sarà la quinta finalista della diciottesima edizione del Grande Fratello.

Chi vince il Grande Fratello? Le previsioni dei bookmaker

Snai

Helena Prestes 1,75

Zeudi Di Palma 2,00

Jessica Morlacchi 12,00

Lorenzo Spolverato 12,00

Mariavittoria Minghetti 20,00

Chiara Cainelli 20,00

Sisal

Helena Prestes 1,80

Zeudi Di Palma 2,10

Jessica Morlacchi 20,00

Lorenzo Spolverato 20,00

Chiara Cainelli 20,00

Mariavittoria Minghetti 33,00

Goldbet

Helena Prestes 1,50

Zeudi Di Palma 1,80

Jessica Morlacchi 13,00

Lorenzo Spolverato 13,00

Chiara Cainelli 16,00

Mariavittoria Minghetti 16,00