Proseguono le grandi manovre in casa Mediaset in vista del debutto di The Couple, nuovo programma condotto da Ilary Blasi, e de L’Isola dei Famosi, che vedrà al timone Veronica Gentili. Ma chi saranno gli opinionisti? Al momento non ci sono notizie ufficiali al riguardo, ma Mattia Buonocore, ex firma di DavideMaggio.it, ha riportato alcune indiscrezioni su Instagram.

Il giornalista ha detto che secondo lui per The Couple l’idea è “una soluzione interna”, ovvero qualcuno già sotto contratto con il Biscione. Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, invece, sembrerebbe “molto probabile” l’arrivo di Simona Ventura come unica opinionista.

The Couple, il cast e quando inizia

The Couple – Una vittoria per due sta per debuttare su Canale 5. Lo start è fissato per lunedì 7 aprile, ad una settimana esatta di distanza dalla proclamazione del vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello. Il nuovo programma di Ilary Blasi condividerà con il reality show condotto da Alfonso Signorini non solo la squadra degli autori, ma anche la location.

Mediaset ha diffuso anche il primo promo con Ilary Blasi. “Sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena. Insieme per vincere”. Saranno otto le coppie in gara: “Otto coppie: parenti, amici, compagni. Vivranno insieme e si sfideranno per il montepremi finale”.

Ma chi saranno i concorrenti di The Couple? I nomi in lizza sono quelli di Jasmine Carrisi e del suo ex fidanzato Pierangelo Greco; le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Lory Del Santo e Marco Cucolo; Corinne Clery, Eva Henger; Gloria Guida e la figlia Guendalina Dorelli; Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.



The Couple utilizzerà la stessa location del GF (il complesso dei Lumina Studios). Una volta che sarà terminata l’edizione ancora in corso (la finale è prevista per lunedì 31 marzo), gli ambienti della Casa saranno in parte rinnovati secondo le esigenze del nuovo format.