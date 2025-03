Anche fuori dalla Casa del Grande Fratello, Stefania Orlando continua a mantenere saldo il suo punto di vista su Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma, circostanza che fa infuriare i loro fandom. Tuttavia, nonostante gli attacchi a lei rivolti, la showgirl sembra prenderla con filosofia. “Ormai sono un’ossessione anche per i fan tossici, credo di aver vinto? Sì”, ha scritto su X.

In questi giorni, Zeudi ha rivolto un messaggio a Stefania e un suo sostenutore, repostando il video, ha commentato: “Maronn, e quando (Zeudi, ndr) scoprirà che quella (Stefania, ndr) le andava contro da fuori, Dio mio ma come si fa”.

Il commento è stato notato anche dalla Orlando, che ha così replicato: “Che tenera (riferendosi alla Di Palma, ndr). E’ la stessa che rideva divertita quando Lorenzo saltava con disprezzo con le scarpe sul mio letto? Precisiamo: talmente umiliante per me vedere quella scena che ho preferito andare oltre buttandola sulla leggerezza, non ho voluto fare la vittima. Ma quei gesti si commentano da soli non sono accettabili!”.