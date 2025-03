Shaila Gatta ha abbandonato la Casa del Grande Fratello ad un passo dalla finalissima in programma lunedì 31 marzo 2025. L’ex velina è uscita sconfitta dal televoto con Helena Prestes e Chiara Cainelli, e ha dovuto rinunciare al sogno di vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sembrerebbe che Shaila non abbia preso bene l’eliminazione. Stando ad alcuni rumor, la ballerina napoletana sarebbe scoppiata a piangere e avrebbe anche discusso con Stefania Orlando. Ma non solo. Una fonte vicina alla Gatta avrebbe rivelato che l’ex gieffina non si aspettava tutte queste critiche e che una volta uscita dalla Casa si sarebbe trovata a far fronte ad una realtà ben diversa da quella che immaginava.

La bomba di D'Anelli: "Shaila lascerà Lorenzo dopo la finale del GF"

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, Biagio D’Anelli ha lanciato un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Il noto esperto di gossip, nonché ex gieffino, ha rivelato che dopo la finale del GF, Shaila Gatta lascerà Lorenzo Spolverato. D’Anelli è venuto a conoscenza di una telefonata fatta dalla ballerina napoletana ad un amico, durante la quale lei ha dichiarato che chiuderà anzitempo la relazione con il modello milanese.

"Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte 'vabbè, si lasciano, si prendono...'. No, il gioco è finito. Una telefonata fatta ieri da Shaila ad un suo amico, che di riflesso è anche amico mio, lei ha dichirato palesemente 'mi devo togliere dalle ba**e Lorenzo, non so come fare, lo devo far sparire e non lo voglio più vedere vicino a me'. Quindi, il vecchio caro Lorenzo fuori si aspetta una Shaila innamorata, ma lei si improvviserà e interpreterà Raffaella Carrà e gli canterà Adios amigo, goodbye my friend [...] Lo manderà alle ortiche in quel di Corsico, con tutto il rispetto, quindi mi auguro che durante la finale del Grande Fratello Shaila non ci lasci con l'amaro in bocca, ma prenda Lorenzo e gli dica 'amico mio è finita, ciao'".

I dubbi di Shaila sui sentimenti nei confronti di Lorenzo

A conferma di quanto detto da Biagio D'Anelli è arrivata anche l'indiscrezione lanciata da Amedeo Venza: "Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo. Una persona molto vicina mi fa sapere che, uscita dal programma, è un po' in crisi di sentimenti verso Lollo. Influenzata anche da persone a lei care. Lunedì dovrebbe esserci un confronto".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Deianira Marzano: "Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi [...] Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l'hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli".

A ciò si aggiunge che Shaila non segue Lorenzo su Instagram, un dettaglio che ha fatto suonare un altro campanello d'allarme tra i fan della coppia.