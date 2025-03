Un’ex allieva di Amici ha fatto un doppio annuncio: prima rivelando che venerdì 28 marzo uscirà il suo singolo Tutto quello che ho, e poi comunicando la sua gravidanza.

Emma Muscat, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha confessato di aver scoperto di essere in dolce attesa ad inizio dicembre. La cantante ha dichiarato che lei e il suo compagno non conoscono ancora il sesso del bebè, e neanche vogliono scoprirlo. Entrambi, infatti, desiderano che sia una sorpresa fino al giorno del parto.

“Questo è un momento bellissimo e ho un annuncio da fare: porto un’altra vita dentro di me! Quando ho scoperto di essere incinta? A dicembre, circa una settimana dopo il mio 25esimo compleanno. Quindi è arrivato davvero come regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello.

Quanto sono spaventata da 1 a 10? Dieci! Ma non per il parto. Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è la paura, c’è la felicità, ci sono diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura di quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un momento bellissimo. Sto imparando nuove cose ogni giorno. Adesso in questo periodo mi sto riposando tanto, sto evitando di viaggiare perché mi stanco subito. Provo molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso”.