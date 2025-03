The Couple – Una vittoria per due sta per debuttare su Canale 5. Lo start è fissato per lunedì 7 aprile, ad una settimana esatta di distanza dalla proclamazione del vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello. Il nuovo programma di Ilary Blasi condividerà con il reality show condotto da Alfonso Signorini non solo la squadra degli autori, ma anche la location.

Mediaset ha diffuso anche il primo promo con Ilary Blasi. “Sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena. Insieme per vincere”. Saranno otto le coppie in gara: “Otto coppie: parenti, amici, compagni. Vivranno insieme e si sfideranno per il montepremi finale”.

Ma chi saranno i concorrenti di The Couple? I nomi in lizza sono quelli di Jasmine Carrisi e del suo ex fidanzato Pierangelo Greco; le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Lory Del Santo e Marco Cucolo; Corinne Clery, Eva Henger; Gloria Guida e la figlia Guendalina Dorelli; Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

The Couple utilizzerà la stessa location del GF (il complesso dei Lumina Studios). Una volta che sarà terminata l’edizione ancora in corso (la finale è prevista per lunedì 31 marzo), gli ambienti della Casa saranno in parte rinnovati secondo le esigenze del nuovo format.

Al riguardo Davide Maggio ha rivelato che parte della Casa, ovvero il Tugurio, è già stato smantellato: “Davide Maggio è in grado di anticiparvi che è iniziato il riadattamento della location, che per l’occasione vedrà la presenza di svariate camere doppie. Nel reality condotto da Ilary Blasi, infatti, la convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi (si parla di 1.000.000 di euro) da vincere e da difendere sarà tra coppie, che verranno formate nel corso della prima puntata, (alcune delle quali) all’insaputa dei protagonisti. Uno degli spazi noti del Grande Fratello, il Tugurio, da qualche puntata già non viene più utilizzato da Signorini and co, poiché i lavori di ‘risistemazione’ in vista di The Couple sono avviati”.