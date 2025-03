La semifinale del Grande Fratello ha decretato l’accesso alla finale di Helena Prestes. Un risultato a sorpresa, visto che la modella brasiliana è riuscita ad avere la meglio su Chiara Cainelli (sostenuta dal potentissimo fandom delle Zelena) e su Shaila Gatta, che è stata costretta ad abbandonare la Casa ad un passo dalla finalissima in programma lunedì 31 marzo.

Appena terminata la puntata, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato: “Esco a testa alta, va bene così. Anche perché adesso quello che importa è ciò che succederà fuori. Ovviamente mi sarebbe piaciuto passare lì dentro anche gli ultimi giorni, ma evidentemente doveva andare in questa maniera. Ringrazio chi mi ha sostenuta e supportata in questo tempo”.

Nelle scorse ore, però, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che una fonte vicina all’ex gieffina, le avrebbe confidato che Shaila sarebbe rimasta spiazzata da tutte le critiche lette sui social: “Da fonti vicine pare che l’umore di Shaila non è dei migliori. Non si aspettava tutte queste critiche dall’esterno e dopo che è uscita si è trovata davanti a una realtà un po’ diversa da quella che immaginava. In questo momento si sta dedicando alla famiglia e, soprattutto, ha letto tutto quello che è stato scritto sui social. Questo le ha fatto realizzare che alcune amicizie non erano esattamente come lei le vedeva dentro la casa”.

In seguito, Shaila ha pubblicato un messaggio audio nel suo canale Instagram per salutare e ringraziare tutti i suoi fan: “Buongiorno italiani, ciao ragazzi, ciao a tutti. Volevo dirvi che sto bene, seven eight. Sono tornata, sono stata sei mesi e mezzo fuori dal mondo ed è stranissimo. Grazie di cuore a chiunque mi ha seguito nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme”.