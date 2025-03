Una nota e discussa ex gieffina ha parlato della sua vita sentimentale a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. L’attrice, nota al pubblico per aver recitato nella soap Vivere, lo scorso anno ha partecipato alla diciassettesima edizione del Grande Fratello.

“Punto su ragazzi maggiorenni (ride, ndr). La vitalità non ha età, spesso invece i miei compagni più giovani, sono anche delle persone molto posate e riservati. Io ad un certo punto, con un ex, che ne aveva 13 meno di me, io pensavo: ‘Ma mi sono fatta l’animale domestico?’. Io uscivo e lui rimaneva a casa, e quindi sono scesa con l’età perché non era possibile. Il massimo? L’ultimo, 33 anni di differenza perché io ne ho 56. Io ne avevo 53 anni e lui 23. Mi ha fatto una corte di ben 5 mesi, non ho potuto rifiutare. Con un altro ragazzo di 34 anni, invece, ero coetanea con la mamma avevo un anno di differenza e a lui infastidiva sempre che lo dicessi. Per me il fatto di scendere sempre di più con l’età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare, parliamoci chiaramente. C’è anche questo da dire".

Sara Ricci ha poi ammesso di essere particolarmente generosa quando si trova all’interno della relazione: “Il mio lavoro non mi pesa nella relazione, ho pagato più di qualche cena perché sono sempre stata molto generosa e quindi ho pensato: ‘Se devo farlo, tanto vale che mi prendo il partner giovane’”.