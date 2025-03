Ieri sera, nel corso della semifinale del Grande Fratello, Shaila Gatta è stata eliminata e ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa. L’ex velina è uscita sconfitta dallo scontro con Chiara Cainelli e Helena Prestes. La ballerina napoletana ha ottenuto solo il 16% delle preferenze, una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella di Helena (52,2%) e di Chiara (31,38%). Una vera e propria mazzata per Shaila, che a quanto pare non ha preso benissimo il verdetto scaturito dal televoto, nonostante abbia provato a nascondere la sua delusione ai canali social del reality show.

“Che dire, sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accade dopo e non è il gioco quello che conta davvero. Certo, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare l’ultima settimana. Però sono libera dopo sei mesi e mezzo, vado da mia mamma, mio papà, dal mio papino, da mio nipote, saluto già tutti. Adesso tifo per Lollo”.

A svelare un retroscena su quanto accaduto a telecamere spente ci ha pensato un utente, il quale ha riferito a Deianira Marzano che Shaila Gatta era furiosa dopo l’eliminazione e che avrebbe litigato con le fan di Zeudi Di Palma.

“Stamattina ho sentito ***, il ragazzo che lavora lì in redazione. Praticamente mi ha detto che Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto”.

Amedeo Venza ha inoltre rivelato che Shaila avrebbe avuto un’accesa discussione anche con Stefania Orlando.