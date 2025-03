Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale della diciottesima edizione del Grande Fratello (clicca QUI per il resoconto), durante la quale ci sono state tre eliminazioni e la proclamazione della quarta finalista.

A staccare il pass per l’atto conclusivo del reality show è stata Helena Prestes, mentre a dover abbandonare definitivamente la Casa sono stati Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. Proprio l’eliminazione dell’ex velina ha sorpreso i concorrenti ancora in gioco, e in particolare Lorenzo Spolverato, che al termine della puntata si è sfogato con Mariavittoria Minghetti.

“Io non lo so, non capisco allora fuori cosa succeda, si sono salvate Helena e Chiara e Shaila è uscita anche contro di lei. È una mia grande amica e sono felice che sia rimasta, però, se analizzo… la sfida con Helena può essere che la relazione abbia messo i bastoni tra le ruote, però è sempre stata se stessa. Io mi sento di avere già visto, io con voi cinque donne che vinca davvero il migliore. Ho dei pensieri su ognuno e quelli rimangono, ma lei è sempre stata coerente, perché la sincerità non ripaga a volte? Io intendo dire sempre quello che si pensa alle persone, secondo me dovrebbe essere quella la strada per andare avanti. Dall’inizio vedo un percorso e ho sempre pensato che Shaila se lo potesse meritare, come ho detto che tre lei ed Helena l’avrebbe meritato lei. Tra una settimana la rivedo e finalmente costruisco un noi che è una cosa molto importante, però a livello di gioco avrei voluto che fosse tornata per lei, poi per me, l’idea era quella di schiacciare il bottone con lei. Dobbiamo farci forza tutti, io ho perso Shaila, tu hai perso Tommy, Helena ha perso Javier, Zeudi non ha di che lamentarsi, sta andando tutto secondo i suoi piani”.

Dal canto suo, Mariavittoria dal canto suo ha cercato di spiegare come possano essere andate le cose: “Io le ho detto che ha sbagliato quando ha messo in discussione la relazione con te, perché tante cose di lei sono uscite con quella. In uno scontro tra titani per forza doveva uscire un grande personaggio a livello di gioco. Non hai pensato che Chiara possa piacere tantissimo? Io penso che Helena lo meriti quanto Shaila, per me dovevano essere entrambe finaliste”.