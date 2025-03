Gli Helevier, i fan della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, durante la semifinale del Grande Fratello hanno vissuto un’altalena di emozioni. Nel giro di un’ora, infatti, il pallavolista argentino è uscito sconfitto dal televoto con la fidanzata, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, ma poco dopo Helena è diventata la quarta finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Appena uscito dalla Casa, Javier si è fermato qualche minuto per parlare con la produzione: “Ragazzi, ci sta, fa parte del gioco. Sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto. Avevo persone davvero forti al televoto e, secondo me, è anche un giusto questo risultato. Grazie veramente di cuore a tutti, ho dato il cuore per questa casa che fa veramente senza nessun rimorso. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto e affetto”.

Quando Alfonso Signorini ha annunciato la vittoria di Helena Prestes ai danni di Shaila Gatta, diventando così la quarta finalista del GF, Javier è corso al centro dello studio per abbracciarla. Ma la vera notizia che ha spiazzato tutti è che Martinez, rispondendo a delle domande di Signorini, ha dichiarato di essere pronto a costruire una vita con Helena fuori dal reality, e addirittura ha aperto alla possibilità di avere dei figli, cosa confermata anche dalla modella brasiliana: “Vorrei vincere, perché Javi vuole diversi bambini e così il montepremi del Grande Fratello potrebbe farci molto comodo”.

Una persona presente in studio ha poi rivelato che Javier ha continuato ad esultare anche quando la Prestes è rientrata nella Casa e c’è stata una pausa pubblicitaria. Sembra addirittura che il pallavolista argentino abbia detto di essere felice per il risultato della fidanzata, proprio come se fosse capitato a lui. Una volta finita la puntata l’ex gieffino ha anche condiviso su Instagram una foto di un abbraccio con Helena, un gesto molto apprezzato dal loro fandom.