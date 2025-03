Luca Giglioli, detto Giglio, è stato il primo eliminato della semifinale del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 marzo 2025. Il parrucchiere romagnolo è uscito sconfitto dal televoto con Helena Prestes e Chiara Cainelli. Nel corso della puntata, sono stati poi eliminati Shaila Gatta e Javier Martinez. A conquistare il pass per la finale è stata Helena Prestes, che ha raggiunto Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Al televoto, per giocarsi l'ultimo posto disponibile per la finale del 31 marzo, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti.

Il primo televoto che ha visto sfidarsi Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio ha decretato che a dover lasciare la Casa a un passo dalla finale è il fidanzato di Yulia Bruschi. Queste le percentuali dell'esito del primo televoto:

Chiara 41,27%

Helena 37,97%

Giglio 20,76%

Nel corso della semifinale, anche Shaila Gatta e Javier Martinez hanno dovuto interrompere il loro percorso nel reality a un passo dalla finale. Il pallavolista argentino è stato il secondo eliminato della serata, uscito sconfitto dal televoto flash contro Chiara, Helena e Shaila. Di seguito le percentuali:

Chiara 34,92%

Helena 34,29%

Shaila 16,38%

Javier 14,41%

Oltre a Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, eletti finalisti nelle puntate precedenti del GF, ieri sera sono stati annunciati i concorrenti che si sfideranno nell'ultima puntata del reality, quella che decreterà il vincitore. Helena Prestes ha vinto al televoto e si è aggiudicata un posto in finale, mentre Chiara e Mariavittoria sono al televoto per conquistare l'ultima possibilità di staccare il biglietto per la finalissima. Di seguito l'elenco dei finalisti finora annunciati:

Lorenzo Spolverato

Jessica Morlacchi

Zeudi Di Palma

Helena Prestes

Invece del solito momento dedicato alle nomination, la semifinale del Grande Fratello si è conclusa con un altro televoto. Il pubblico dovrà scegliere chi tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti sarà la quinta finalista di questa edizione del reality. Le due concorrenti, quindi, si giocheranno l'ultimo posto disponibile nella finale del 31 marzo. Il verdetto del televoto verrà svelato all'inizio della prossima puntata.