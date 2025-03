La diciottesima edizione del Grande Fratello volge al termine. Ieri, lunedì 24 marzo 2025, è andata in onda su Canale 5 la semifinale del reality show (clicca QUI per il resoconto), durante la quale ci sono state tre eliminazioni ed è stato decretato il quarto finalista.

Ad aggiungersi a Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi è stata infatti Helena Prestes, mentre Shaila Gatta, Giglio e Javier Martinez sono stati eliminati ad un passo dalla finale. Ancora in bilico, invece, il destino di Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli: tra loro due, infatti, solo una conquisterà il pass per la finale.

Per quanto riguarda gli ascolti, la semifinale del Grande Fratello si è scontrata con la prima puntata della miniserie Champagne su Peppino Di Capri, in onda su Rai Uno, che ha totalizzato 4.240.000 spettatori pari al 25.1% di share.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, invece, è stato visto da 2.049.000 spettatori con uno share del 16.8%. La semifinale dello scorso anno aveva ottenuto il 18.9 % di share pari a 2.519.000 spettatori. Quella del GF Vip 7, invece, aveva ottenuto il 20.72 %, pari a 2.857.000 spettatori.

Ecco tutti gli ascolti della serata di ieri tratti dal portale DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 24 marzo 2025, su Rai1 Champagne – Peppino di Capri ha interessato 4.240.000 spettatori pari al 25.1% di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello ha conquistato 2.049.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 il primo appuntamento con Obbligo o Verità intrattiene 679.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 SpiderMan – Far From Home incolla davanti al video 1.188.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 671.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 755.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babeleraggiunge 1.194.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 348.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash raduna 367.000 spettatori (2.2%)