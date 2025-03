Quali sono i vip in lizza per partecipare alla nuova edizione del L’Isola dei Famosi? Nelle passate settimane, Gabriele Parpiglia aveva rivelato che i primi ad essere stati contattati sarebbero stati l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista Marialuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster e Chiara Balistreri, protagonista di una vicenda di cronaca.

Nella giornata di ieri, Parpiglia ha dichiarato in radio che due di loro sarebbero praticamente certe, ovvero Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Fanpage, invece, ha invece confermato l’ipotetica presenza di Marialuisa Jacobelli, sottolineando che “la sua partecipazione, però, rischierebbe di coinvolgere in modo indiretto Ilary Blasi, che per anni ha condotto il programma. Per questo motivo, nonostante il suo provino sia andato bene, la produzione ci starebbe ancora pensando”.

All’incertezza sulla giornalista, ci sarebbe un’altra che potrebbe diventare certezza: Delia Duran. “Circa due settimane fa, la modella avrebbe fatto il provino e sarebbe piaciuta molto alla produzione: ‘C’è molto interesse nei suoi confronti’, riferisce la fonte”.

Sul fronte maschile, invece, i nomi per adesso trapelati hanno entrambi smentito: non partirà né il calciatore Loris Karius, marito di Diletta Leotta, né il ballerino Angelo Madonia. Al riguardo “la stessa fonte spiega a Fanpage che, mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini. In particolare, tra i naufraghi mancherebbe un prototipo specifico: quello del bel ragazzo. La direttiva della produzione sarebbe quella di cercare qualcuno simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. ‘I casting sono iniziati a novembre ma, dopo quattro mesi di costanti selezioni, non lo hanno ancora trovato’, spiega la fonte”.