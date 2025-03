L’incredibile successo di Stefano Martino con Affari Tuoi ha allarmato e non poco i vertici Mediaset. In quella fascia oraria, infatti, Striscia la Notizia non riesce in alcun modo a reggere il confronto con il game show in onda su Rai 1.

“Che a Mediaset ci siano tutte le intenzioni di metter mano all’access prime time di Canale 5 è cosa nota – si legge su DavideMaggio.it -. Come altrettanto nota è la corsa all’accaparramento dello slot da parte di numerose case di produzione che non hanno perso tempo a sottoporre ai vertici di Cologno numerosi game show con l’ambizione di proporre valide alternative a Striscia la Notizia”.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di puntare su un volto “giovane”, e per farlo ha fatto registrare tre nuove puntate de La Ruota della Fortuna a tre “giovani” conduttori. Due nomi sono stati fatti da Santo Pirrotta e uno da Davide Maggio: si tratterebbe di Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e Diletta Leotta (che ha già condotto La Talpa).

“A Mediaset si testano volti nuovi per il preserale e l’access prime time, anche per contrastare il grande successo di Stefano De Martino – le parole di Santo Pirrotta -. In tutta segretezza sono state convocate due giovani leve: Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi. Lo showman impegnato a teatro con il musical Rocky e candidato anche come inviato a L’Isola dei Famosi e il cantante che su Canale 5 ha di recente vestito i panni del giudice a Io Canto Senior hanno registrato (separatamente, sapevano l’uno dell’altro?) in quel di Cologno due puntate zero de La Ruota della Fortuna. Ma niente paura, non sostituiranno Gerry Scotti che resterà saldo al timone del suo programma, quello del game era l’unico studio libero… Chi la spunterà?”.