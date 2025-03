Questa sera, lunedì 24 marzo, debutta in prima serata su Rai 2 il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità, adattamento italiano del format francese Action ou Vérité.

Il format di Obbligo o Verità, prodotto da Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle e diretto da Cristiano D’Alisera, è quello di uno show brillante in cui Alessia Marcuzzi guida la conversazione con un parterre variegato di ospiti in arrivo da mondi diversi, dallo sport allo spettacolo. Tutti seduti intorno al tavolo, gli ospiti e la conduttrice conversano e danno vita a dinamiche imprevedibili.

Dopo una prima fase di chiacchiere e dibattito, il cuore del programma è quello che gli dà il titolo, il momento Obbligo o Verità: un ospite, scelto casualmente, deve rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure decidere di affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, fatte su misura per il malcapitato di turno.

Un altro momento molto atteso è quello del Solo Tu: l’ospite prescelto deve affrontare una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza. Cosa succederà?

Per il debutto, Alessia Marcuzzi ha chiamato una serie di ospiti. Alla prima puntata di Obbligo o Verità parteciperanno Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou Castaldi, Geppi Cucciari, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, l'attore di film per adulti Max Felicitas, la cantante Paola Iezzi, i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile e il comico Herbert Ballerina.