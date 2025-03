Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e la portavoce del pubblico Rebecca Staffelli.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

nascere e morire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntano direttamente alla vittoria, altri sono in corsa per strappare il biglietto per la finale.

Purtroppo, però, per alcuni di loro il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.

Chi conquisterà un posto in finale e chi, invece, dovrà abbandonare la Casa?