Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno seppellito l’ascia di guerra dopo gli scontri che hanno messo a dura prova il loro rapporto di amicizia nella Casa del Grande Fratello. Ad unirle in particolare è il risentimento e l’acredine nei confronti dell’ex amica Shaila Gatta, che vorrebbero entrambe veder fuori il prima possibile.

Zeudi e Chiara sono state riprese dalle telecamere mentre “tramavano” contro Shaila, che fino a pochi giorni fa era una loro cara amica nonché alleata. “Chiara, metti il microfono”, ha detto una delle autrici dopo che la Cainelli si è messa sotto le coperte a sussurrare qualcosa alla Miss Italia.

Sui social, gli Shailenzo (fan della coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta) si sono scagliate in particolare contro la fidanzata di Alfonso D’Apice: ““Brutto m*stro da Trento ci sono le telecamere e i microfoni, hai voglia a sussurrare, si è capito il tuo gioco da quando dicevi che non è giusto far arrivare in finale entrambi i membri delle coppie. 0,95%, ritorna al mercato!”.

Molti telespettatori sono convinti del fatto che Chiara stia sfruttando la vicinanza a Zeudi per salvarsi e approdare in finale, visto la potenza delle Zelena e delle Zeudiners. Ma cos’ha sussurrato la Cainelli sotto le coperte e senza utilizzare il microfono? La concorrente trentina avrebbe detto che le coppie non dovrebbero arrivare entrambe in finale. La strategia di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sarebbe quella di eliminare Shaila affinché non arrivi in finale con Lorenzo.