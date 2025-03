La diciottesima edizione del Grande Fratello si avvia ormai alle battute conclusive. Questa sera, lunedì 24 marzo, andrà in onda su Canale 5 la semifinale del reality show e uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio dovrà abbandonare la Casa (nessuno di loro è in possesso del bonus).

Stando ai risultati dei sondaggi, Helena sarà la più votata (con ampio margine), seguita da Giglio, mentre a rischiare l’uscita dovrebbe essere Chiara. Tuttavia, com’è ormai noto, in questa edizione i sondaggi non sono più così attendibili, perché le sorti dei gieffini in gara vengono decise esclusivamente dai fandom. Gli Shailenzo stanno votando in massa per Giglio (che ha contribuito al ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato), mentre le Zelena e le Zeudiners (i due potentissimi fandom di Zeudi Di Palma) stanno invece dirottando la proprie preferenze su Chiara, nonostante quest’ultima sia distaccata dalla Miss Italia. Molto probabilmente, la Cainelli sarà la più votata e a rischiare l’uscita saranno Helena e Giglio.

Il televoto di questa sera è eliminatorio. Il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio concorrente preferito. In nomination ci sono Helena, Chiara e Giglio, e chi tra loro conquisterà più voti, non solo sarà salvo, ma quasi sicuramente approderà in finale. Tuttavia il condizionale è d’obbligo, dato che non è escluso che durante la puntata non venga annunciato più di un televoto flash per decretare gli ultimi finalisti.