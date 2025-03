Un episodio avvenuto nel pomeriggio di domenica ha scosso la Casa del Grande Fratello.

Sotto accusa, ancora una volta, i fan di Zeudi Di Palma. Alcune sostenitrici della Miss Italia, infatti, hanno palesemente violato il regolamento facendosi anche beffe del sistema di sicurezza del reality show. Mentre gli aerei sorvolavano la Casa più spiata d’Italia, con frasi di sostegno per i propri beniamini, una pallina da tennis e un pallone da calcio sono “atterrati” all’interno del giardino con accompagnati da alcuni bigliettini.

Ad accorgersi degli oggetti è stata Shaila Gatta che, insieme ad altri coinquilini, ha cercato di capire che cosa ci fosse scritto sopra e a chi fossero indirizzati i messaggi “Sei rara”, “Sei speciale”, “Io ti ho capita”. Messaggi che alcune fan avevano indirizzato proprio a Zeudi. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo, che i ragazzi sono stati invitati da un’autrice a rientrare in Casa. Le telecamere hanno quindi inquadrato per diversi minuti il salone vuoto, poi la produzione avrebbe riuniti tutti in confessionale o in un’altra stanza per fare luce sull’accaduto e in molti ora prevedono che saranno presi provvedimenti.

L’iniziativa delle fan di Zeudi, infatti, rappresenta una palese violazione del regolamento del Grande Fratello. Tra i commenti su X si legge: “Si saranno beccati un rimprovero al cento per cento”; “Ma queste sono pazze”, “Hanno tutti una faccia sconvolta”; “Ma come hanno fatto a lanciarle?”; “Il GF ha censurato tutto quasi subito”; “Zeudi potrebbe rischiare la nomination d’ufficio per questa cosa”.