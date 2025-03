Javier Martinez non ha dubbi. Il pallavolista argentino ha già ben chiaro chi sarà il vincitore, anzi la vincitrice, dell’attuale edizione del Grande Fratello, e ha spiegato il suo punto di vista a Shaila Gatta e Giglio durante la grigliata domenicale. Secondo il fidanzato di Helena Prestes, sarà Zeudi Di Palma a trionfare: “Zeudi lo vince a mani basse, ha pubblico pure in Qatar. Anche l’ultimo aereo che ha ricevuto… Latino America, Argentina, Brasile, dal Messico in giù”.

Javier non si sbaglia. Grazie ai suoi potentissimi fandom, le Zelena e le Zeudiners, la Miss Italia, a meno di clamorosissimi ed inaspettati colpi di scena, sarà la vincitrice della diciottesima edizione del GF.

Intanto, questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale della diciottesima edizione del Grande Fratello, durante la quale uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Al momento i concorrenti sicuri di un posto in finale sono tre: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, ma dovrebbero esserci almeno altri due slot liberi. Secondo i bookmakers, quasi sicuramente uno di questi due sarà occupato da Helena, mentre per il secondo sono in lotta Shaila Gatta e Javier Martinez. Fuori dai giochi, invece, Mariavittoria Minghetti, Giglio e Chiara Cainelli, anche se quest’ultima riuscirà con ogni probabilità ad accedere alla finale grazie ai voti delle Zelena e delle Zeudiners, i due potentissimi fandom di Zeudi. In questo scenario giocheranno un ruolo fondamentale anche gli Shailenzo, che ovviamente voterebbero in primis per Shaila, ma anche per Chiara. E' dunque altamente probabile che saranno loro due a conquistare il pass per l’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini.