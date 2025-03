Tommaso Franchi è stato eliminato nel corso della quarantesima puntata stagionale del Grande Fratello. Tornato nella sua Siena, l’idraulico toscano ha ripreso possesso del suo cellulare, e così si è reso protagonista di alcune mosse social, molte delle quali inaspettate.

I follower più attenti hanno infatti notato che l’ex gieffino ha eliminato dal suo profilo Instagram tutti i video che la pagina ufficiale del reality aveva condiviso con lui. Ma non è tutto. Tommaso, infatti, ha rimosso il follow ad alcuni ex coinquilini, in particolare ad Alfonso D’Apice, Giglio, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto (concorrente del Gran Hermano con la quale ha avuto un brevissimo flirt).

Ma non è tutto. Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno infatti rivelato che Tommaso Franchi ha smesso di seguire su Instagram anche Alfonso Signorini. “Tommaso sta nero – ha scritto l’esperta di gossip -. Si aspettava di essere tutelato, visto che pare che la sua famiglia e Alfo si conoscano da tempo o abbiano cari amici in comune”. “A breve sapremo anche i motivi reali”, ha invece sottolineato Venza.

Tommaso Franchi avvistato in discoteca: "C'era anche la sua ex"

Intanto, nelle ultime ore è esploso un pettegolezzo che riguarderebbe proprio Tommaso Franchi. Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione secondo la quale l’ex gieffino sarebbe stato avvistato in discoteca insieme ad alcuni amici, tra i quali ci sarebbe anche la sua ex fidanzata. “Perché non escono le foto della serata? Perché il locale non ha pagato per averlo lì e lui non vuole fare pubblicità gratis. Ha dato questa disposizione”, ha scritto l’esperta di gossip rispondendo ad una follower. Poi, la Marzano ha confermato che era presente anche l’ex di Tommaso: “C’era anche la sua ex. A noi hanno mandato pure le foto, ma non abbiamo avuto il consenso per pubblicarle”.