Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale della diciottesima edizione del Grande Fratello, durante la quale uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Al momento i concorrenti sicuri di un posto in finale sono tre: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, ma dovrebbero esserci almeno altri due slot liberi. Secondo i bookmakers, quasi sicuramente uno di questi due sarà occupato da Helena, mentre per il secondo sono in lotta Shaila Gatta e Javier Martinez. Fuori dai giochi, invece, Mariavittoria Minghetti, Giglio e Chiara Cainelli, anche se quest’ultima riuscirà con ogni probabilità ad accedere alla finale grazie ai voti delle Zelena e delle Zeudiners, i due potentissimi fandom di Zeudi. In questo scenario giocheranno un ruolo fondamentale anche gli Shailenzo, che ovviamente voterebbero in primis per Shaila, ma anche per Chiara. E' dunque altamente probabile che saranno loro due a conquistare il pass per l’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Intanto, nella Casa gli inquilini iniziano a fare ognuno la propria ipotesi. “Per me potrebbero arrivarci Helena, tu Javi e Mavi. Se non va in finale Helena è da matti”, ha detto Jessica. Anche Javier ha concordato con la cantante: “Secondo me ci deve andare Helena. Poi però il secondo posto sarà per Shaila. Però forse il pubblico potrebbe essere curioso di vedere una settimana Helena e Lorenzo senza Shaila e Javier. Quindi se non va Shaila potrebbe andarci Mavi, se ci penso bene che ci vada Shaila un pochettino stona”.

Zeudi, invece, sembra aver ben chiara la situazione. Rivolgendosi a Chiara ha infatti detto: “Domani sera ci sono almeno due persone che stanno qui da un botto e che verranno mandate via. Tu potresti farcela”.