Nella giornata di ieri, Tommaso Franchi ha inviato un aereo a Mariavittoria Minghetti con la scritta: “Sei il mio 1/4 d’ora, Tommy”. Proprio mentre il velivolo stava sorvolando la Casa del Grande Fratello, nel giardino è arrivata una palla con un messaggio indirizzato ad una delle gieffine.

Qualcuno ha lanciato la palla e Shaila Gatta è stata la prima a raccoglierla, ma non ha compreso bene la frase scritta, e all’inizio ha pensato fosse un messaggio per Mariavittoria: “Oddio Mavi hanno buttato una cosa per te! ‘Valentina ti amo’? Ma è per te, per chi vuoi che sia? C’è scritto ‘ti amo ho delle cose da dirti’. Questa Ili forse è Ilaria che te lo manda. Ma come fanno a tirare le cose dentro? Ragazzi come avranno fatto?”.

La Minghetti ha invece subito capito che non si trattava di una dedica per lei: “Non è per me, sarà per tutti. Ma no, c’è proprio scritto Zeudi”. A quel punto è arrivata la Miss Italia, che ha letto ciò che c’era scritto sul pallone: “Ma chi l’ha buttata sta roba qui? Grazie! C’è scritto ‘Zeudi sei rara, tranquilla che io ti ho capita, sei incredibile e speciale’. Ma chi è questa pazza? Adoro. Si è firmata Valentina. Non ci credo, follia, ma che bello che è. Grazie mille è cosa molto carina”.

Nemmeno il tempo di festeggiare che una delle autrici è intervenuta ed ha detto a tutti i concorrenti di lasciare immediatamente il giardino ed entrare in casa: “Andate dentro. Tutti dentro, in casa e subito”.