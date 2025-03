Manca meno di una settimana alla finalissima della diciottesima edizione del Grande Fratello. Un’edizione caratterizzata da scandali, episodi controversi e soprattutto da un’infinità di polemiche, che non sembrano in alcun modo volersi placare.

Dopo l’inchiesta di Striscia la Notizia sul “Televoto-gate”, durante la quale Valerio Staffelli ha fatto emergere il lato oscuro che si nasconde dietro ai fandom tossici (utilizzo di bot, email farlocche e VPN per votare dall’estero, soldi spariti nel nulla e dati rubati dal dark web), e dopo che Gianni Ippoliti aveva parlato a Uno Mattina in Famiglia – in ben due occasioni – della questione inerente la mancata squalifica di Lorenzo Spolverato, le vicende relative al GF sono finite di nuove in Rai, trattate da Grazia Sambruna, che è stata ospite di Mia Ceran a TV Talk, programma che va in onda su Rai 3.

“Edizione insalvabile: andavano presi provvedimenti molto prima. Le squalifiche, per esempio, mai arrivate. E qui c’è una grossa responsabilità della rete: quel tipo di concorrenti fuori controllo attira e alimenta un pubblico che sui social poi si comporta come loro”, ha detto la Sambruna.

Televoto manipolato, le rivelazioni dell’esperto Marco Dianda

“Le ultime scoperte sono che, attraverso una segnalazione che ho ricevuto, i fanclub, ovvero questo agglomerato di persone che votano a favore di un concorrente oppure di un altro secondo le direttive, attingono a mail sottratte a privati cittadini, con tanto di password, per poter votare più volte. Dove vengono prese queste mail? Vengono prese dal dark web, ovvero una parte del web che non è facilmente controllabile anche dalle forze dell’ordine. Il pacchetto che viene recuperato dal dark web è veramente immenso, quindi ciò che avevamo ipotizzato l’altra volta di 600.000 voti per ogni fandom, in realtà qua può diventare milioni di voti. Avevamo sottostimato il numero”.