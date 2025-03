Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima puntata di Ne Vedremo delle Belle, il nuovo show di Carlo Conti con protagoniste Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

La prima puntata del programma è stata vista da 3.006.000 telespettatori con uno share pari al 17,6%. Numeri che, però, vanno contestualizzati, visto che lo show ha chiuso prima di mezzanotte e che inoltre la concorrenza era agguerritissima. Su Canale 5, infatti, ha debuttato il Serale di Amici 24, che si conferma ancora una volta punta di diamante del palinsesto Mediaset con 4.019.000 spettatori e uno share del 27.9%.

Ne Vedremo delle Belle, il comunicato della Rai

“C’è ancora spazio per il varietà in TV? Carlo Conti lo dimostra con un’idea innovativa: un nuovo show-talent, versione moderna dei classici talent-show, come lui stesso lo definisce. Dieci star dello spettacolo, un palcoscenico e una sfida unica.

Prende il via “Ne Vedremo delle Belle”, una produzione in collaborazione con Endemol Shine Italy. Si tratta di un format esclusivo creato dal team di lavoro di Carlo Conti. Dieci famose showgirl, tutte veterane di programmi di varietà, avranno l’opportunità di mettersi in gioco sfidandosi tra di loro.

Le protagoniste di questo spettacolo saranno dieci showgirl. Attrici, cantanti e soubrette che, tra emozioni, prove e puro divertimento, daranno vita a uno spettacolo indimenticabile.

Ogni episodio vedrà le dieci star contendersi il titolo in cinque prove: canto, ballo, musical, interviste e un “derby” a sorpresa. Ogni sfida vedrà due delle protagoniste affrontarsi, con un meccanismo casuale a determinare il duello, e tutte le prove saranno giudicate da due giurie. La prima, la Supergiuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. La seconda giuria sarà formata da altre otto star, il che aggiungerà un elemento di imprevedibilità, con alleanze, rivalità e numerosi colpi di scena che renderanno lo show ancora più appassionante per il pubblico.

Oltre alla competizione, lo show offrirà uno sguardo esclusivo dietro le quinte, mostrando il lato più autentico delle dieci showgirl: allenamenti, risate, confidenze e anche momenti di tensione. Le clip inedite mostreranno le loro storie personali, le difficoltà affrontate nel mondo dello spettacolo e il loro desiderio di emergere come la migliore. Ogni showgirl sarà supportata da un coach, con telecamere che seguiranno ogni fase della preparazione”.