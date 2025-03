Sul nuovo numero di MowMag, Roberto Alessi ha parlato del futuro in Rai di Stefano De Martino.

“Mi danno per certo che Stefano De Martino con il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a Stasera Tutto è Possibile”, ha scritto, spiegando anche il motivo: “In pratica segue la stessa strada che aveva fatto Amadeus che con Stasera Tutto è Possibile. Aveva avuto un successo personale strepitoso, ma poi ha pensato bene di mollare il colpo e dedicarsi solo a Rai 1. Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun’altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai”.

E ancora: “Per lui si aprono altri progetti – ha proseguito Alessi -, ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027. Per cui, per l’anno prossimo lo vedremo solo nella trasmissione dei pacchi e probabilmente in qualche prima serata, o eventi straordinari. Qualcuno già ipotizza anche il programma di Capodanno che è sempre molto gratificante per i conduttori di Rai uno. È una buona notizia? Per qualcuno no: mai lasciare la vecchia strada per la nuova. È un consiglio dettato solo dalla paura? O dal buon senso? In ogni caso, Stefano De Martino è ormai il numero uno della televisione, certo, ci sono molti conduttori come lui, professionisti di lungo corso, ma lui ha tutto: gioventù, bellezza, simpatia, creatività. In più sa pure cantare, ballare, condurre. Ma mi aggiungono una cosa fondamentale: studia, si prepara, non lascia nulla al caso il tutto condito da una dose di educazione senza pari”.