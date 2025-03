A poco più di una settimana dalla finalissima della diciottesima edizione del Grande Fratello, nella Casa si respira un clima di fortissima tensione. Ieri sera è scoppiata l’ennesima polemica, con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che sono finiti nell’occhio del ciclone a causa di un gesto considerato da molti di pessimo gusto.

Tutto è iniziato quando Helena Prestes, durante la cena, si è alzata per andare in cucina a prendere delle bruschette. Tornata al tavolo, ne ha offerte anche a Shaila e Lorenzo. Fin qui nulla di strano, se non fosse che subito dopo l’ex velina ha compiuto un gesto che ha sollevato un polverone sui social. Con la mano destra, Shaila ha preso un pizzico di sale e lo ha lanciato prima dietro la spalla sinistra e poi dietro la destra. Si è poi rivolta a Lorenzo invitandolo a fare altrettanto. Il modello milanese, divertito ma anche un po’ perplesso, ha chiesto: "Ma porta fortuna? Ok, allora butto dietro tutto il barattolo!”. Il gesto, percepito da molti come scaramantico e probabilmente legato alla presenza di Helena, ha scatenato un putiferio sul web. In particolare su X (ex Twitter) decine di utenti indignati hanno interpretato l’azione degli Shailenzo come un tentativo di scacciare la sfortuna causata dal passaggio della modella brasiliana. “Ma davvero siamo ancora a questi livelli?”, ha commentato un utente. E ancora: “Gettano il sale dopo che lei porta il pane? Ridicolo e offensivo!”; “Pensare che un concorrente è stato eliminato per molto meno. E questi invece fanno superstizioni in diretta”. C’è anche chi, però, ha preso le parti di Shaila e Lorenzo. “È solo un gesto scaramantico e antico, non ha nulla a che vedere con Helena”.